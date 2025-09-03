Colpo al Museo di Isernia: rubati merletti a tombolo per 200mila euro, patrimonio identitario della cittÃ .

Un furto Ã¨ stato compiuto, probabilmente nella notte, al Museo Civico della Memoria e della Storia di Isernia. Sul posto al momento si trova la Polizia. Secondo quanto si apprende sarebbero stati rubati alcuni esemplari di antichi merletti lavorati a tombolo per un valore, stando a una prima stima, di circa 200mila euro

Le dichiarazioni del sindaco di Isernia Piero Castrataro

-"Con grande amarezza vi comunico che questa notte alcuni malviventi si sono introdotti nel nostro Museo Civico della Memoria, portando via numerosi manufatti di tombolo antico, patrimonio unico ed inestimabile per la nostra comunitÃ . Si tratta di un atto gravissimo, che ferisce la nostra identitÃ . Il Museo non Ã¨ solo un luogo di esposizione che racconta la storia della cittÃ , ma la casa della memoria collettiva, costruita grazie allâ€™impegno e al contributo di tante generazioni.

Le indagini sono state avviate dalla Polizia supportata anche dalla Scientifica. AffinchÃ© si faccia piena luce su questo atto vile ed inaccettabile, lâ€™Amministrazione comunale resterÃ in costante contatto con le forze dellâ€™ordine, che ringrazio sinceramente per lâ€™impegno quotidiano al servizio del nostro territorio e dei cittadini. Naturalmente, in questi casi, Ã¨ fondamentale la collaborazione di tutti, di chiunque abbia potuto vedere o sentire qualcosa di sospetto.

Anche un dettaglio apparentemente banale puÃ² risultare utile ai fini delle indagini. Il furto di questa notte ci impone, in qualitÃ di Istituzione, di investire ancora di piÃ¹ in prevenzione e sicurezza. Il primo passo sarÃ quello di potenziare il servizio di videosorveglianza con lâ€™installazione di ulteriori telecamere nel centro storico. Spero vivamente che i responsabili del furto siano individuati e che quanto ingiustamente sottratto possa essere restituito al nostro Museo.