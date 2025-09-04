Cgil Abruzzo-Molise in piazza il 6 settembre per Gaza: mobilitazioni a sostegno della Global Sumud Flotilla"

Sabato prossimo, 6 settembre, nelle quattro province abruzzesi e in Molise la Cgil scenderà in piazza a sostegno dell'iniziativa umanitaria della Global Sumud Flotilla e per chiedere di "fermare la barbarie" a Gaza.

A presentare l'iniziativa è stato oggi, in conferenza stampa a Pescara, il segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, affiancato dai segretari delle quattro Camere del lavoro abruzzesi.

"A Gaza si sta perpetrando uno sterminio di popolazione civile, di bambini e donne, spesso mentre sono in fila per chiedere ci

Il governo israeliano e l'esercito israeliano stanno affamando la popolazione non consentendo l'arrivo di aiuti umanitari ed è per questo che la Cgil sostiene convintamente la Global Sumud Flotilla verso Gaza. È importante che ci sia un'attenzione globale, rischiamo che per l'ennesima volta Israele violi il diritto internazionale fermando la Flotilla in acque internazionali. Chiediamo - ha detto Ranieri - ai Governi di intervenire chiedendo a Israele di non violare il diritto internazionale e chiediamo di sospendere gli accordi di cooperazione con Israele. E non siamo soli. Con noi ci sono tanti cittadini. associazioni, la Fnsi, oltre al sindacato europeo e mondiale che sta chiedendo a tutti gli Stati europei di sospendere gli accordi con Israele e fermare la barbarie".

Il segretario Cgil Abruzzo-Molise ha poi spiegato quello che accadrà sabato alle 17.30: "Nella mobilitazione faremo dei flash mob e delle catene umane per dire, come dice lo slogan della Flotilla, dal fiume verso il mare, dunque tutti mobilitati per Gaza". Le manifestazioni di sabato 6 settembre si terranno alle 17.30 a Pescara sul Ponte del Mare, a Chieti alla Villa Comunale, ad Avezzano in Piazza Risorgimento, a Teramo a Largo San Matteo e a Termoli in zona Porto.

