Settembre nero dei trasporti: primo sciopero nazionale il 4 e 5, disagi per treni e mezzi pubblici

Settembre di fuoco per gli scioperi : il primo generale nazionale Ã¨ stato proclamato per giovedÃ¬ 4 da Cgil, Uil, Cobas, Cub e Sgb che interesserÃ interesserÃ anche il trasporto pubblico. Treni fermi in tutta Italia e a Roma coinvolta anche la rete Atac: sono esclusi i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento.

Su Roma il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ordinato la riduzione della protesta a 4 ore: non sarÃ tutto il giorno, ma soltanto dalle 8.30 alle 12.30. Al termine dello sciopero, il servizio sarÃ riattivato sull'intera rete.

Lo sciopero a Roma

L'agitazione interesserÃ bus, metro, tram, filobus e la ferro tranvia Termini â€“ Centocelle. Nelle stazioni della rete metro che resteranno eventualmente aperte, durante lo sciopero non Ã¨ garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale: aperti invece i parcheggi di scambio e possibili interruzioni dei servizi di biglietteria. Il servizio delle biglietterie on-line, invece, non subirÃ alcuna interruzione.

Per Atac, le motivazioni dello sciopero sono le seguenti: Â«i cambi turno individuali degli operatori di stazione, i pasti del personale front-line, la fruizione della legge 104, la premialitÃ nei diversi settori produttivi aziendali, la sicurezza nell'uscita pedonale della rimessa Portonaccio, i servizi igienici nei capolinea, le criticitÃ del settore biglietterie, l'applicazione della sentenza della Corte di Cassazione per la IV area a livello normativo ed economicoÂ», si legge nel comunicato ufficiale.

Sciopero dei treni

l sindacato Sgb ha proclamato uno sciopero nazionale dalle ore 21 del 4 settembre alle ore 18 del 5 settembre 2025: a Milano e in Lombardia lo sciopero potrÃ generare ripercussioni al servizio regionale, suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza di Trenord. Trenord fa sapere che domani viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22; per venerdÃ¬ 5, invece, viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le ore 6 e arrivo a destinazione entro le ore 9; nella fascia pomeridiana il servizio riprenderÃ regolarmente con i treni che abbiano la partenza prevista dopo le ore 18.

Trenitalia e Italo garantiscono il regolare funzionamento di alcuni treni a lunga e media percorrenza: l'elenco completo Ã¨ consultabile tramite i seguenti link: Trenitalia , Italo .

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra 'Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto' per il Malpensa Express (Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.) e 'Stabio e Malpensa Aeroporto' per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto â€“ Stabio. Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in 'real-time' tramite l'app di Trenord. E si invita a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monitor.