Campobasso rende omaggio a Mariano Credico: il nuovo campo da rugby porterà il suo nome

Campobasso ha deciso di ricordare Mariano Credico, il “gigante buono” del rugby molisano, intitolandogli il nuovo campo da rugby di Selvapiana. Un gesto che rende omaggio a un uomo che ha lasciato un segno profondo nello sport e nella comunità.

Scomparso prematuramente nel 2017, Credico è stato prima giocatore e poi allenatore, diventando un punto di riferimento per generazioni di rugbisti molisani. La sua passione, la dedizione e la capacità di trasmettere valori hanno contribuito in modo decisivo alla crescita di questo sport in regione. Ma Mariano non è stato solo sportivo: agente della Polizia di Stato, ha scelto di tornare nella sua Campobasso per servire la comunità con lo stesso impegno e la stessa lealtà che lo contraddistinguevano sul campo. La sua vita dimostra come si possano unire forza, cuore e responsabilità in ogni ambito.

La Commissione consiliare Cultura e Sport del Comune ha approvato all’unanimità la proposta di intitolazione, riconoscendo l’importanza umana e sportiva di una figura che continua a ispirare chi lo ha conosciuto. Il nuovo campo di Selvapiana diventerà così non solo un luogo di allenamento e partite, ma anche un simbolo della memoria viva di Mariano Credico, pronto a trasmettere ai giovani rugbisti i valori di impegno, passione e rispetto che lui ha incarnato per tutta la vita.