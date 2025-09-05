Penne riparte con Cucinelli: inaugurato lo stabilimento che crea lavoro e rafforza la filiera tessile

È’ stata inaugurata, ieri 4 settembre, nel pomeriggio, a Penne, il nuovo insediamento produttivo di alta moda che l’imprenditore umbro, Brunello Cucinelli ha aperto in località Ponte Sant’Antonio, segnando un passo importante per l’industria tessile e la formazione professionale in Abruzzo. Il Presidente della Regione Marco Marsilio ha partecipato all’inaugurazione, sottolineando il valore della continuità della tradizione produttiva del territorio e il modello di eccellenza rappresentato da Brunello Cucinelli. “La tradizione e la storia continuano, con altri nomi, con altre persone. E questo è quello che bisogna fare”, ha affermato Marsilio, ricordando l’impegno della Regione nel creare le condizioni per favorire lo sviluppo industriale e la formazione dei giovani. “Abbiamo cercato di costruire le condizioni perché qui si potesse riprendere ciò che c’era e portare nuove opportunità”, ha aggiunto, citando esempi virtuosi come quello di Cucinelli, che coniuga innovazione e radici sul territorio.

Il Presidente ha anche ricordato il ruolo degli strumenti regionali e degli incentivi pubblici: “Quando c’è stato da discutere i perimetri della cosiddetta carta degli aiuti di Stato, abbiamo lavorato per inserire la città di Penne e rafforzare la formazione industriale e produttiva”. Grazie a queste misure, è stato possibile sostenere la crescita delle aziende locali e rilanciare le scuole di formazione nel settore tessile. Il Presidente ha anche evidenziato l’importanza di mantenere il lavoro nelle aree interne per contrastare lo spopolamento: “Avere fabbriche come questa a Penne - ha proseguito Marsilio- è la maniera migliore per fare in modo che la gente che nasce qui possa scegliere”.

Marsilio ha, infine, ringraziato le aziende che hanno deciso di investire sul territorio, contribuendo alla crescita occupazionale e al benessere delle famiglie locali. Rivolto, poi, a Cucinelli ha affermato che “potevano essere scelte aree più comode, con autostrade e infrastrutture vicine, e invece sono scelte le colline ai piedi della montagna. Di questo - ha concluso - vi siamo doppiamente grati”. L’evento rappresenta non solo una celebrazione della tradizione tessile abruzzese, ma anche un’occasione per guardare al futuro, valorizzando le competenze locali e creando una filiera virtuosa che unisce formazione, lavoro e innovazione, seguendo l’esempio di eccellenze come Brunello Cucinelli, che hanno saputo coniugare qualità, sostenibilità e radicamento territoriale. All’inaugurazione sono intervenuti anche l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, e, tra gli altri, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ed il sindaco di Penne, Gilberto Petrucci oltre a consiglieri regionali del territorio e ad amministratori locali.