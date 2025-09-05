IA senza segreti: il manuale pratico di Antonio Sinibaldi in download gratuito

IA Pratica di Antonio Sinibaldi: 5 giorni gratis su Amazon Kindle per scoprire come usare davvero l’intelligenza artificiale

Dal 5 al 9 settembre sarà possibile scaricare gratuitamente su Amazon Kindle il libro IA Pratica – Manuale operativo per usarla nel lavoro di tutti i giorni, firmato da Antonio Sinibaldi, docente, imprenditore e autore che da anni si occupa di comunicazione e innovazione. Un’occasione unica per chi vuole capire, senza tecnicismi e senza teorie complicate, come trasformare l’intelligenza artificiale in uno strumento concreto e quotidiano

. Un libro pensato per tutti IA Pratica non è un saggio accademico né un manuale riservato agli esperti. È un libro scritto per chi lavora in ufficio, per freelance e professionisti, per insegnanti e studenti, per chi gestisce un’impresa o una piccola attività.

In 19 capitoli Antonio Sinibaldi guida il lettore con esempi reali, strumenti immediatamente utilizzabili e consigli pratici per:

• Organizzare il tempo e aumentare la produttività

• Scrivere testi, email e contenuti in modo più rapido ed efficace

• Analizzare dati e informazioni per prendere decisioni migliori

• Creare presentazioni, materiali didattici e contenuti multimediali

• Integrare l’IA nel marketing, nella comunicazione e nei servizi

• Capire limiti, rischi ed etica dell’intelligenza artificiale Il libro si chiude con una sezione di risorse extra: checklist operative, 50 strumenti di IA da provare, regole pratiche, spazi per i propri prompt. Un vero manuale da tenere a portata di mano.

Perché la promozione gratuita “Ho deciso di rendere gratuito il libro per 5 giorni perché credo che l’IA non debba restare un argomento per pochi esperti” – spiega Sinibaldi – “Oggi può essere davvero utile a tutti, dai docenti agli imprenditori, dagli studenti ai professionisti. Condividere questo strumento è il mio modo di dire che il futuro è alla portata di tutti, basta avere una guida chiara per iniziare a usarlo”.

Come scaricarlo Dal 5 al 9 settembre il libro IA Pratica sarà disponibile gratis in versione Kindle a questo link: https://www.amazon.it/dp/B0FPGMZ3N7 Chiunque, anche senza un dispositivo Kindle, potrà leggerlo scaricando gratuitamente l’app Kindle su smartphone, tablet o computer.

Un autore radicato nel territorio Nato e cresciuto in Molise, Antonio Sinibaldi alterna il lavoro di docente a quello di formatore e imprenditore nel settore della comunicazione. Negli anni ha scritto libri, ideato progetti educativi e digitali, e accompagnato scuole, aziende e professionisti nell’uso delle nuove tecnologie. Con IA Pratica ha scelto un approccio diverso: non parlare di futuro lontano, ma di strumenti immediati per il presente. Un libro che non vuole impressionare, ma aiutare.

? Contatti stampa Antonio Sinibaldi Email: info@ifrens.it Sito: www.ifrens.it