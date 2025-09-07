Vasto, “Imperfetta”: l’arte di Nicole Montelli sulla bellezza dell’irregolare

In questi giorni, “La Rotonda” di Vasto Marina ospita “Imperfetta”, la mostra della pittrice Nicole Montelli. I locali, recentemente riqualificati e gestiti dal consorzio “Vivere Vasto Marina”, tornano a essere uno spazio simbolico di cultura, incontro e aggregazione per la comunità.

Inquieta e poliedrica, Nicole trasforma sensibilità e imperfezioni della vita in arte. Dai clown malinconici alle curve dei corpi, ogni segno racconta e ogni colore vibra come linguaggio dello spirito. Con “Imperfetta” celebra la bellezza dell’irregolare e la forza delle emozioni non levigate che caratterizzano l’essere umano. La mostra raccoglie circa 30 opere che tracciano un percorso intimo e sincero. I soggetti diventano specchi dell’umano, con tutte le sue contraddizioni e verità. I nudi mostrano il corpo nelle sue curve e imperfezioni come espressione di verità ed essenza, mentre i clown incarnano la bellezza malinconica che abita in ciascuno di noi, contribuendo a mantenere l’equilibrio emotivo.

Durante l’esposizione, Nicole realizza anche dal vivo una nuova opera sul tema dell’Innocenza, riflettendo la purezza contrapposta alle brutture del mondo dei grandi. La pittura diventa per lei un percorso terapeutico e poetico, sempre proiettato verso la luce come possibilità di rivelazione interiore. La mostra sta riscuotendo un ottimo riscontro, con visitatori che dialogano attivamente con le opere tra domande e osservazioni.

Nicole Montelli è un’artista libera e ribelle, amante della pioggia, dei lupi e del blues. Sin dall’infanzia ha trovato nell’arte un rifugio. Rifiutando la formazione accademica tradizionale, ha sviluppato un percorso personale che unisce pittura e cromoterapia, concretizzato nel metodo “In Me”. Inoltre porta l’arte negli eventi con “Paint Your Event”, trasformando il colore in esperienza condivisa e coinvolgendo il pubblico in un racconto collettivo.