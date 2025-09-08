Calendario della Polizia di Stato 2026 â€“ entro il 19 settembre 2025 Ã¨ ancora possibile procedere allâ€™acquisto

Ãˆ ancora possibile acquistare fino al prossimo venerdÃ¬ 19 settembre il nuovo Calendario della Polizia di Stato 2026.
Quest'anno il ricavato della vendita sarÃ destinato al Comitato Italiano per l'Unicef Onlus che finanzierÃ il progetto "Zambia, garantire ad ogni bambino il diritto all'acqua" e devolverÃ una quota al Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato in favore del Piano "Marco Valerio".
I cittadini che sono interessati all'acquisto dovranno presentare la prenotazione esclusivamente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura avendo cura di esibire la ricevuta di versamento.
Si precisa che il pagamento potrÃ avvenire mediante bonifico al seguente Iban IT33I0306909606100000402776 o versamento sul conto corrente postale nr. 745000 intestato a "Comitato italiano per l'Unicef indicando come causale "Calendario della Polizia di Stato 2026 per il progetto Unicef Zambia, garantire ad ogni bambino il diritto all' acqua".
Si ricorda che il costo del calendario da parete Ã¨ di 8 euro mentre di quello da tavolo Ã¨ di 6 euro.