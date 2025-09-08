Capracotta protagonista alla Coppa Italia Rode invernale: ottimi piazzamenti ai piedi delle Dolomiti



Due giornate intense di sport e passione hanno visto protagonisti gli atleti di Capracotta alla Coppa Italia Rode invernale, disputata in una splendida cornice ai piedi delle Dolomiti del Brenta.

La prima giornata di gare, sabato, si Ã¨ svolta sulla nuovissima pista Vioftra â€“ Frassanida. Nella categoria U18 femminile, Silvia e Ilaria hanno conquistato rispettivamente la 14Âª e la 24Âª posizione nella 6,5 km a tecnica libera. Nella stessa specialitÃ , tra le U20 femminili, ottima prova di Claudia che ha chiuso settima, a soli 30 secondi dal podio. Buone prestazioni anche in campo maschile: Ludovico e Stefano hanno tagliato il traguardo al 54Â° e 56Â° posto nella 8,5 km TL U18.

La domenica ha regalato ulteriori soddisfazioni con la gara a inseguimento in tecnica classica. Silvia si Ã¨ resa protagonista di una grande rimonta, chiudendo con un eccellente ottavo posto tra le U18, mentre Ilaria ha terminato al 26Â°. Anche Ludovico e Stefano hanno migliorato leggermente le loro posizioni, classificandosi rispettivamente 52Â° e 55Â°. Splendida prestazione di Claudia, che nella 6,5 km U20 ha conquistato la quinta piazza, entrando cosÃ¬ in premiazione.

Â«Bravi ragazzi â€“ ha commentato lâ€™assessore allo sport del Comune di Capracotta, Pierino Di Tella â€“ questi sono i presupposti giusti per affrontare unâ€™ottima stagione invernaleÂ».