Roccavivara, festa dellâ€™8 settembre al Santuario di Santa Maria di Canneto: tra devozione e tradizione

Ãˆ in corso oggi, 8 settembre, la festa della NativitÃ di Maria al Santuario di Canneto. Dopo giorni di preparazione con la novena, la comunitÃ si Ã¨ radunata per le celebrazioni principali, partecipando con sentimento religioso e senso di comunitÃ .

La mattinata Ã¨ stata scandita dalle Sante Messe, con la partecipazione di Mons. Camillo Cibotti, vescovo delle Diocesi di Trivento e Isernia-Venafro. Il momento piÃ¹ atteso della giornata Ã¨ stata la tradizionale processione con le canne, durante la quale i fedeli hanno accompagnato la statua della Madonna lungo i sentieri circostanti, tra canti e preghiere, vivendo unâ€™intensa esperienza di fede.

Il Santuario, con origini antiche risalenti ai primi secoli del Cristianesimo, continua a essere un punto di riferimento spirituale per la comunitÃ . Le celebrazioni si concluderanno con il Rosario alle 17:30 e la Messa alle 18:00.