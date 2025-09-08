Arriva il Bonus nido comunale a Isernia: rimborso totale o rette minime per molte famiglie

Arriva il bonus nido comunale. Da oggi diverse famiglie, grazie all'intervento del Comune di Isernia, avranno un rimborso integrale delle spese per il nido o pagheranno una somma minima.

Il bonus nido comunale conta su una dotazione di 38.000â‚¬ e si aggiunge al bonus Inps, coprendo tutta o parte della quota eccedente le risorse dello Stato. Un esempio: la retta del nido Ã¨ di 500â‚¬, il bonus Inps Ã¨ di 270â‚¬, restano da pagare 230â‚¬. Il Comune rimborsa fino a 200â‚¬ mensili (2.000â‚¬ max per 10 mesi) sulla quota eccedente il bonus Inps. In questo caso, a carico della famiglia, restano solo 30â‚¬. I casi naturalmente variano in base alla retta del nido e all'ISEE minorenni, ma si tratta di una operazione mai approvata finora, che punta ad abbattere quasi completamente le spese per la prima infanzia. Ãˆ una misura che con il Sindaco Piero Castrataro abbiamo scelto di mettere in campo per ribadire la fondamentale importanza dei servizi per l'infanzia, nella loro funzione relazionale e di una corretta e sana crescita. Al seguente link https://shorturl.at/2tYMY Ã¨ possibile reperire tutte le informazioni sull'avviso e la relativa modulistica, dedicata ai nuclei familiari con ISEE minorenni non superiore a 40.000â‚¬ che abbiano avuto un figlio/a residente a Isernia iscritto/a presso nidi comunali o nidi privati. Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 30 dicembre di quest'anno, per dimostrare il pagamento delle rette per l'intero anno solare 2025.



