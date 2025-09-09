Si mette alla guida dellâ€™auto senza aver conseguito la patente, scappa alla vista dei Carabinieri. Arrestato

Una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Isernia, nella serata del 07 settembre durante un servizio di perlustrazione e controllo del territorio, percorrendo viale 3 marzo 1970, ha notato una autovettura con tre giovani a bordo, che procedeva a fari spenti su via Latina. Il conducente alla vista della macchina dei Carabinieri, al fine di evitare il controllo, ha svoltato immediatamente su via XXIV Maggio, e nonostante lâ€™alt intimato dai militari dellâ€™Arma ha cercato di fuggire ad alta velocitÃ . Proprio a causa dellâ€™alta velocitÃ e delle manovre spericolate fatte, il conducente ha perso il controllo, finendo la propria folle corsa contro due autovetture in sosta. Impossibilitati a proseguite la fuga a bordo dellâ€™autovettura i tre giovani hanno abbandonato il mezzo al centro della carreggiata e sono fuggiti a piedi, tentando di far perdere le proprie tracce. Mentre due dei tre sono riusciti a far perdere le loro tracce, il conducente Ã¨ stato bloccato e accompagnato presso la caserma Carabinieri per accertamenti. Al giovane 19nne isernino, la cui responsabilitÃ dovrÃ essere accertata nel corso del successivo giudizio, Ã¨ stata contestata la guida senza patente e la resistenza a Pubblico Ufficiale ed Ã¨ stato dichiarato in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione della locale Procura della Repubblica. Il Procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante il quale lâ€™indagato potrÃ fare la sua difesa ai sensi del Codice di Procedura Penale. Lâ€™indagato Ã¨ da considerare non colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata accertata con una sentenza definitiva.