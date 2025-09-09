Il Presidente della Camera dei Deputati, On. Lorenzo Fontana, in visita al Santuario di Castelpetroso

Si è svolta ieri, lunedì 8 settembre, la visita del Presidente della Camera dei Deputati, Onorevole Lorenzo Fontana, alla Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso, cuore mariano del Molise.

Accolto dal Rettore, don Fabio Di Tommaso, il Presidente Fontana ha ripercorso la storia delle Apparizioni e le vicende legate alla costruzione del Santuario, visitando la Basilica, il luogo delle apparizioni e la suggestiva Via Matris. Durante la visita, ha inoltre vissuto un momento di raccoglimento e di preghiera personale.

La ricorrenza dell’8 settembre, giorno in cui la Chiesa celebra la Natività della Beata Vergine Maria, ha conferito alla visita un significato spirituale ancora più profondo, richiamando il ruolo dei valori cristiani nella storia .

Il Presidente ha espresso viva ammirazione per la maestosità del Santuario e per il suo ruolo di riferimento spirituale e culturale per l’intera Regione Molise, sottolineando l’importanza di tutelare e valorizzare il patrimonio religioso, artistico e culturale che esso rappresenta.

La giornata si è conclusa con uno scambio di doni istituzionali, a testimonianza del dialogo tra le Istituzioni e la comunità locale.

La Basilica Minore dell'Addolorata di Castelpetroso: luogo giubilare

Il Giubileo rappresenta un’occasione unica di rinnovamento spirituale, di misericordia e di riconciliazione, ed è un invito a ricevere l'indulgenza plenaria dei peccati, rafforzando la fede e il legame di fraternità all’interno della comunità.

In questo anno giubilare, siamo chiamati a vivere con gioia e speranza, a riscoprire il valore della solidarietà e della comunione, rinnovando il nostro impegno per il bene comune.

Le date dei prossimi giubilei regionali previsti in Basilica sono le seguenti: