Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Vasto, Musiche in Cortile: cambio location per lo spettacolo di stasera

AttualitÃ 
Condividi su:

La rassegna Musiche in Cortile 2025 chiuderÃ  questa sera con Alessandro Preziosi e il suo spettacolo Le Memorie di Adriano. A causa delle condizioni meteo incerte, lâ€™evento non si terrÃ  piÃ¹ ai Giardini di Palazzo dâ€™Avalos, come inizialmente previsto.

Lo spettacolo si svolgerÃ  invece al Pala BCC di Vasto, con inizio alle ore 21:30. Lâ€™appuntamento, che unisce teatro e musica dal vivo con lâ€™accompagnamento di Giacomo Vezzani, segna il gran finale della 20Âª edizione della rassegna, che nelle scorse settimane ha visto protagonisti Enzo Avitabile, Luca Barbarossa e Lina Sastri.

La biglietteria Ã¨ stata riaperta su www.ciaotickets.com, nei punti vendita autorizzati e sarÃ  attiva anche questa sera al botteghino del Pala BCC.

Condividi su:

Seguici su Facebook