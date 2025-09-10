Neuromed-Oncologia in Molise: medici e specialisti a confronto

La Fondazione Neuromed e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Isernia organizzano il corso ECM “La gestione integrata del paziente oncologico in Molise”, in programma venerdì 12 settembre, a partire dalle ore 10.00, presso l’Auditorium “Marc Verstraete” del Centro Ricerche Neuromed, in via dell’Elettronica, Pozzilli. L’incontro riunirà medici e operatori sanitari da tutto il territorio regionale per una giornata di formazione e confronto dedicata a uno dei temi più delicati e complessi della sanità. Patrocinato da I.R.C.C.S. Neuromed, ASREM, OMCeO, Università degli Studi del Molise e Regione Molise, il convegno vedrà la presenza del Presidente nazionale LILT, Francesco Schittulli, del Direttore generale Asrem, Giovanni Di Santo e del Presidente della Regione, Francesco Roberti.

L’iniziativa vuole favorire un reale interscambio di esperienze e competenze tra ospedali pubblici e privati, ambulatori specialistici, medicina generale, hospice e associazioni di volontariato. L’obiettivo è creare percorsi sempre più integrati, capaci di accompagnare il paziente dalla diagnosi precoce alle terapie, fino alla riabilitazione e alle cure palliative, valorizzando le risorse già presenti sul territorio.

“Il Molise – dice Mario Pietracupa, presidente della Fondazione Neuromed e coordinatore della LILT Molise – dispone di professionalità di altissimo livello in ogni fase del percorso oncologico. Metterle in rete significa offrire risposte concrete ai pazienti, riducendo la necessità di rivolgersi a strutture fuori regione. Non si tratta solo di cure, ma anche di vicinanza e continuità assistenziale, perché il malato oncologico non deve sentirsi costretto a intraprendere un viaggio della speranza”.

Il corso, accreditato ECM con 6,20 crediti formativi, offrirà un’occasione di aggiornamento e confronto per oncologi, radiologi, chirurghi, anatomo-patologi, ematologi, radioterapisti, psicologi e infermieri. Un momento di crescita condivisa che si colloca nel nuovo panorama della personalizzazione delle terapie, dove discipline diverse si integrano con i progressi scientifici. In particolare, genetica e imaging stanno rivoluzionando la capacità di comprendere le caratteristiche di ciascun tumore e di adattare i trattamenti al singolo paziente, aprendo la strada a cure sempre più mirate ed efficaci.

“Fondazione Neuromed – aggiunge Pietracupa – vuole essere un punto di raccordo in questo percorso, unendo risorse pubbliche e private in un impegno comune. Solo attraverso la collaborazione sarà possibile offrire ai cittadini un’assistenza sempre più moderna, attenta e completa”.

Per informazioni e iscrizioni

Mail: formazione@neuromed.it

Tel: 0865.915407