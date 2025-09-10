Vasto, “Imperfetta”: grande successo per Nicole Montelli

Si è conclusa ieri sera “Imperfetta”, la mostra della pittrice Nicole Montelli, tenutasi presso “La Rotonda” di Vasto Marina, sul lungomare Cordella. L’esposizione ha guidato i visitatori in un percorso intimo ed emozionale, dove i colori diventano voce di fragilità, forza e ricerca interiore. Il titolo scelto, “Imperfetta”, racchiude il senso dell’autenticità: una bellezza che nasce dalle sfumature e dalle piccole dissonanze che rendono unico ogni essere umano.

L’iniziativa, realizzata con il sostegno del consorzio “Vivere Vasto Marina” e del Comune di Vasto, ha dato nuovo impulso alla vita culturale della città, trasformando “La Rotonda” in un punto di incontro con l’arte contemporanea. Ha inoltre attirato l’attenzione di una galleria internazionale attiva soprattutto nel mercato arabo, confermando l’interesse suscitato dall’evento e dalla proposta culturale della città.

«“Imperfetta”, qui a Vasto, per me è stata un’opera collettiva di emozioni. Ogni sguardo, ogni parola e ogni presenza hanno completato i miei quadri, trasformando questa esperienza in un dialogo profondo e autentico. Porto con me una gratitudine immensa e la voglia di continuare a condividere attraverso l’arte ciò che sento e ciò che sono», ha dichiarato Nicole Montelli.

“La Rotonda” conferma il suo ruolo come spazio centrale per la cultura e l’arte a Vasto, pronta ad accogliere nuove iniziative capaci di connettere comunità e territorio.