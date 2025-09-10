Isernia ricorda le vittime del bombardamento del 10 settembre 1943. Una cerimonia solenne in piazza Andrea dâ€™Isernia.

E'sicuramente uno degli eventi piÃ¹ tragici della storia molisana della seconda guerra mondiale il bombardamento di Isernia del 10 settembre 1943, quando alcune fortezze volanti anglo-americane fecero cadere grappoli di bombe sulla cittÃ mietendo decine e decine di vittime. Il tragico episodio si inserisce nella difficile avanzata delle truppe alleate verso Cassino baluardo difensivo tedesco lungo la linea Gustav creata da Kesserling per ritardare la marcia dell'8 armata britannica verso Roma.

Quel drammatico venerdÃ¬ non risuonÃ² nessuna sirena di allarme perchÃ© a sorvolare la cittÃ erano aerei alleati. Molte persone che si trovavano in piazza cattedrale agitavano i loro fazzoletti bianchi per salutare, in segno di amicizia, gli alleati ritenendo che fossero diretti altrove. Ma alle 10,23 fu l'inferno quando una pioggia di bombe che in pochissimo tempo colpÃ¬ il centro storico, sventrÃ² la cattedrale nonchÃ¨ l'area di piazza celestino V con la chiesa del Purgatoio e la Fontana Fraterna. Ovunque si levÃ² il fumo acre della distruzione e della morte. Tanti vennero sorpresi nelle loro case, per loro non ci fu scampo.Un tragico, imperdonabile errore?

Nelle settimane successive ancora altre bombe, ulteriori distruzioni. Secondo alcune fonti storice il bombardamento ebbe come obiettivo quello di indebolire le linee d resistenza tedesche, per altri, invece, la distruzione del viadotto Cardarelli per interrompere la comunicazione tra l'asse tirrenico e quello adriatico. Sta di fatto che nessun viadotto venne perÃ² colpito.