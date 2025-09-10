Accordo tra GRIM Scarl e ASR Molise Acque: definite le modalitÃ  di pagamento per le forniture idropotabili 2022-2026

Presso la sede della Regione Molise -Assessorato ai LL.PP.- ieri 9 settembre 2025 la GRIM Scarl ha sottoscritto l'accordo con la ASR MOLISE ACQUE che disciplina il pagamento della fornitura idropotabile per il periodo luglio 2022 - marzo 2025. Il medesimo accordo definisce, altresÃ¬, i termini dei pagamenti dovuti dalla GRIM Scarl alla ASR MOLISE ACQUE per le forniture idropotabili -c.d. correnti- a partire dal secondo trimestre 2025. termini dell'accordo non implicano alcun maggiore onere in capo agli utenti del servizio idrico integrato della Regione Molise e la somma che sarÃ corrisposta complessivamente dalla GRIM Scarl alla ASR MOLISE ACQUE di circa Euro 28.413.063,00, alla data del 31.08.2026, consentirÃ al suddetto grossista di adempiere le proprie obbligazioni e svolgere i propri compiti istituzionali.

L'accordo mette fine ad una lunga diatriba sulle modalitÃ di corresponsione delle somme dovute dalla GRIM Scarl per le forniture idropotabili e, grazie ai Comuni soci ed aderenti, nonchÃ© alla prossima definizione della tariffa da parte dell'Ente di Governo, il piano finanziario dei pagamenti, come da accordo, risulta essere coerente con il cash flow aziendale.

A nome di tutto il Consiglio di Amministrazione riteniamo doveroso ringraziare, per l'accordo raggiunto, il Presidente della Regione Molise Ing. Francesco Roberti ed il Consigliere delegato Avv. Massimo Sabusco, l'organo amministrativo di ASR MOLISE ACQUE nella persona dell'Ing. Vincenzo Napoli, il Presidente dell'EGAM Avv. Alfredo Ricci ed i consiglieri Arch. Angelo Miniello e Ing. Emilio Incollingo nonchÃ© la struttura regionale nelle persone della Dott.ssa Dina Verrecchia e l'Ing. Agostino Francischelli. GRIM Scarl Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Rag. Massimo SalupÐ²Ð¾