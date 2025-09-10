Stellantis Termoli, Di Lucente: â€œIl futuro si decide ai tavoli ministeriali e aziendali, non in piazza"

"Capisco la preoccupazione del senatore Misiani e del segretario regionale PD Ovidio Bontempo, ma la questione dello stabilimento Stellantis di Termoli Ã¨ seria e come tale va affrontata. Non servono i sit-in e non servono le chiacchiere". L'assessore regionale alle AttivitÃ Produttive, Andrea Di Lucente, replica cosÃ¬ alle parole degli esponenti PD, che parlano di immobilismo e chiedono una mobilitazione. "Il dialogo tra Stellantis e il Governo Ã¨ attivo e concreto, e riguarda direttamente la verifica delle condizioni per rilanciare il progetto della Gigafactory a Termoli. Non Ã¨ affatto vero che c'Ã¨ un silenzio da parte delle istituzioni. Nell'incontro di lunedÃ¬ tra il Ministro Urso e l'ing. Filosa, CEO di Stellantis, Ã¨ stato stabilito che l'azienda rimodulerÃ il piano industriale e i volumi produttivi, anche alla luce delle evoluzioni del mercato e delle tecnologie. Si tratta di un passaggio fondamentale, che richiede tempo, serietÃ e lavoro istituzionale. Siamo consapevoli delle difficoltÃ che attraversa il comparto automotive, ma Ã¨ proprio per questo che non possiamo permetterci di dare spazio a leggerezze o polemiche sterili. La Regione Ã¨ costantemente in contatto con il Ministero e segue da vicino ogni sviluppo. Serve equilibrio e concretezzaâ€“ conclude Di Lucente - Il futuro dello stabilimento si gioca su tavoli ministeriali e aziendali, non nelle piazze."