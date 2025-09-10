Fanelli, SanitÃ  in rosso: nuove aliquote al massimo e nessun confronto sulla rete ospedaliera

Era previsto, perchÃ© ogni anno rimandiamo a un fantomatico tavolo tecnico della sanitÃ la verifica dei conti che dovrebbero dare la speranza del mancato aumento e ogni anno puntualmente veniamo bocciati e le aliquote si applicano al massimo. La differenza sta solo nel fatto che quest'anno si sta provando a far passare la notizia ancora piÃ¹ sottotraccia del solito. Eppure lo avevo anticipato nella discussione in Consiglio sul Def, il 29 aprile scorso, l'aumento era scritto a pagina 201 del documento, che avevo 'bollato' come unica informazione importante per i Molisani dell'intero documento di programmazione economico/finanziaria

. Evidentemente perÃ² c'Ã¨ qualcosa che si vocifera, ma non Ã¨ stato ancora reso noto: c'Ã¨ una bocciatura giÃ certificata dei conti sanitari dell'ex tavolo Massicci nel verbale sempre di aprile. Provare a sottacere la notizia Ã¨ il tratto distintivo anche della sconcertante notizia della presentazione al Ministero, il prossimo 12 settembre, della nuova proposta di riorganizzazione della rete ospedaliera, la cui notizia compare su un giornale locale, ma che clamorosamente e gravemente non ha visto alcun confronto sul punto. Nel frattempo, sulle tasse arriva ancora una volta la mannaia romana in merito alla pessima gestione della sanitÃ , il cui unico indicatore finanziario oggettivo Ã¨ questo parametro: gli aumenti delle aliquote regionali! Come una lancetta sul display della macchina, quando non c'Ã¨ benzina, se scatta l'aliquota vuol dire che siamo in rosso, bocciati, ancora una volta.

Tuttavia, non abbandono, ma anzi mi convinco ancora di piÃ¹, e ho mosso i relativi passi: va fatto ricorso contro questo aumento dell'Irpef. Che colpa abbiamo noi molisani di questo 'rosso continuo' della macchina della sanitÃ , guidata dai commissari governativi? Con buona pace di Roberti che va di porta in porta a Roma nel tentativo di farsi nominare commissario, ad oggi i commissari ci sono e sono loro che stanno organizzando e riorganizzando la sanitÃ regionale. Oggi con lo stesso esito del passato. CioÃ¨ male, se le tasse ancora una volta vanno al massimo.

Campobasso 10 settembre 2025

Micaela Faelli