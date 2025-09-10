Vasto, Musiche in Cortile: cala il sipario con Alessandro Preziosi

La rassegna Musiche in Cortile, organizzata da Muzak Eventi di Nando Miscione e giunta questâ€™anno alla sua 20Âª edizione, si Ã¨ chiusa ieri sera con uno spettacolo di grande intensitÃ : Le Memorie di Adriano, interpretato da Alessandro Preziosi e accompagnato dalle sonoritÃ elettroniche di Giacomo Vezzani. A causa delle condizioni meteo avverse, la rappresentazione, inizialmente prevista ai Giardini dâ€™Avalos, si Ã¨ svolta al Pala BCC, davanti a un pubblico numeroso, senza perÃ² perdere la forza evocativa che ha contraddistinto lâ€™intera serata.

Tratto dal capolavoro di Marguerite Yourcenar, con la drammaturgia di Tommaso Mattei, il recital restituisce la voce dellâ€™imperatore Adriano: non un personaggio distante della classicitÃ , ma un uomo fragile e lucido, capace di interrogare sÃ© stesso e il tempo. Nella lettura intensa e misurata di Preziosi, Adriano diventa figura sorprendentemente contemporanea, sospesa tra potere e caducitÃ , desiderio e morte. Ad arricchire la serata, le sonoritÃ elettroniche dal vivo di Giacomo Vezzani, che hanno trasformato lo spazio scenico in una dimensione ipnotica, dove parola e musica si fondono in un flusso emotivo continuo.

Con Le Memorie di Adriano, Preziosi e Vezzani confermano un percorso artistico condiviso che, dopo lavori come Il mio cuore Ã¨ con Cesare, Le Idi di Marzo e Aspettando Re Lear, continua a riportare sul palco testi immortali attraverso linguaggi scenici contemporanei. La performance si Ã¨ conclusa con un lungo applauso che ha coinvolto tutta la platea, suggellando la forte emozione condivisa. Subito dopo, lâ€™attore si Ã¨ fermato tra il pubblico, concedendo saluti e selfie, regalando cosÃ¬ un momento di grande vicinanza agli spettatori. Un finale di rassegna che ha lasciato il segno, offrendo un viaggio intimo e universale nellâ€™animo umano. Lâ€™appuntamento Ã¨ rinnovato al prossimo anno per la 21Âª edizione!