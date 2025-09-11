Il Prefetto di Isernia a Pescopennataro: confronto con il Sindaco Sciulli sul futuro dei piccoli Comuni

Il Prefetto Montella in visita istituzionale presso il Comune di Pescopennataro Nel pomeriggio di ieri, 10 settembre, il Prefetto di Isernia, Giuseppe Montella, si Ã¨ recato in visita ufficiale presso il Comune di Pescopennataro, accolto, in un clima di viva cordialitÃ ed ospitalitÃ , dal Sindaco Pompilio Sciulli e dai rappresentanti dellâ€™Amministrazione comunale.

La visita al piccolo centro alto-molisano si Ã¨ svolta in concomitanza con i festeggiamenti di San Luca Evangelista, al quale Ã¨ dedicato lâ€™omonimo Eremo e si inserisce nel ciclo di visite istituzionali promosse dal Prefetto per approfondire la conoscenza del territorio della nostra provincia. Molte le tematiche affrontate, in primis il fenomeno dello spopolamento dei piccoli Comuni montani e le difficoltÃ delle Amministrazioni locali a garantire la continuitÃ dei servizi.

Di qui la necessitÃ , espressa dal Sindaco e condivisa dal Prefetto Montella, di rafforzare la governance locale anche attraverso configurazioni istituzionali che consentano la gestione associata delle funzioni garantendo, nel contempo, lâ€™ottimizzazione dei servizi al cittadino.

Nellâ€™occasione, il Prefetto Montella ha assicurato, pur nellâ€™ambito delle specifiche competenze, il costante supporto degli Uffici della Prefettura allâ€™operato degli Enti locali e la massima attenzione alle esigenze e alle problematiche che interessano lâ€™area dellâ€™Alto Molise che rappresenta una delle maggiori e piÃ¹ interessanti vetrine turistiche della Regione in grado di veicolare lo sviluppo economico dellâ€™intero territorio.