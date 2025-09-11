Trivento, convegno sulla filiera olivicolo-olearia

Venerdì 26 settembre alle ore 17:30, presso il centro polifunzionale comunale di Trivento, si terrà il convegno “La filiera olivicolo-olearia tra innovazione e sostenibilità – Stato dell’arte delle innovazioni trasferibili alla filiera olivicolo-olearia”. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale, con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle province di Campobasso e Isernia, e con la collaborazione del frantoio oleario Pavone di Trivento.

L’evento offrirà un approfondimento su innovazione, sostenibilità e qualità nella produzione dell’olio extravergine di oliva, grazie agli interventi di esperti del settore:

• Maurizio Corbo, dottore agronomo e capo panel dell’ARSARP Molise, che illustrerà modelli di impianto efficienti e sostenibili per i nuovi oliveti;

• Prof. Leonardo Seghetti, docente di alta qualificazione e oleologo, che parlerà delle tecnologie di estrazione dell’olio e delle caratteristiche qualitative dei prodotti;

• Prof. Gino Ciafardini, del Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell’Università del Molise, che approfondirà il ruolo dei microrganismi nelle qualità nutrizionali e nutraceutiche dell’olio extravergine di oliva.

Sarà un’occasione di dialogo e aggiornamento tra operatori, professionisti e cittadini interessati alla filiera olivicola. La partecipazione darà diritto agli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali a 0,375 Crediti Formativi Professionali (CFP).