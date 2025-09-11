Abruzzo e Molise uniti per la Trignina: gli assessori Magnacca e Di Lucente convocano i sindaci dei due versanti

INCONTRO FISSATO PER IL 24 SETTEMBRE , ORE 18:00- SALA CONFERENZE DEL SANTUARIO DEL CANNETO - ROCCAVIVARA





"Non si puÃ² pretendere di risolvere in soli quaranta giorni il disagio di un territorio causato da un'opera realizzata oltre quarant'anni con un traffico che in questo lasso di tempo Ã¨ andato progressivamente aumentano. Siamo altresÃ¬ consapevoli dell'importanza della Trignina per la vita quotidiana dei cittadini, sia in termini di sicurezza e sia di supporto alla competitivitÃ del sistema produttivo, e della necessitÃ di avere delle soluzioni perchÃ© si possa viaggiare nella maniera piÃ¹ sicura". A dichiararlo gli assessori alle AttivitÃ Produttive d'Abruzzo e Molise, Tiziana Magnacca e Andrea Di Lucente, che hanno organizzato un incontro con i sindaci dei due versanti della Vallata del Trigno per mercoledÃ¬ 24 settembre alle ore 18:00 presso la sala conferenze del Santuario di Canneto a Roccavivara.

"La Strada Statale 650 Ã¨ una delle principali direttrici di mobilitÃ tra il Tirreno e l'Adriatico. L'attuale configurazione della strada, a corsia unica per senso di marcia, risulta ormai del tutto inadeguata a sostenere l'intenso traffico veicolare, in particolare quello pesante legato al trasporto merci. Tale situazione â€“ spiegano Magnacca e Di Lucente â€“ non solo penalizza le attivitÃ produttive dei nostri territori, ma costituisce purtroppo anche una fonte di elevato rischio per la sicurezza stradale, come dimostrato dal crescente numero di incidenti mortali, pregiudicando anche la vita dei tanti cittadini residenti nelle aree interne e che utilizzano i servizi (lavoro, scuola, sanitÃ , ecc.) dell'area costiera di Abruzzo e Molise".

"Incontreremo i sindaci perchÃ© rappresentano la comunitÃ locale â€“ concludono gli assessori regionali alle AttivitÃ produttive d'Abruzzo e Molise â€“ ma soprattutto i primi a raccogliere le istanze dei cittadini che chiedono una soluzione in grado di garantire sicurezza per gli spostamenti quotidiani anche per evitare lo spopolamento delle aree interne".



