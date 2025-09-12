Campobasso-Torres, tifoso identificato e Daspo per il lancio di una bottiglia

E' stato fermato e identificato il giovane tifoso della Torres che, la sera del 30 agosto, mentre al termine della gara "Campobasso-Torres" si allontanava dallo stadio Molinari su un minivan con altri sostenitori della squadra sarda, si era reso responsabile del lancio di una bottiglia di vetro all'indirizzo dei tifosi del Campobasso intenti a lasciare l'impianto sportivo a bordo dei propri mezzi.

L'azione pericolosa del giovane, che fortunatamente non ha procurato danni a cose e persone, non Ã¨ sfuggita agli operatori di polizia che hanno scortato il gruppo fuori dalla zona stadio fino ad un'area sicura, per procedere alla sua identificazione.

Il tifoso, oltre al Daspo del Questore di Campobasso, che gli impedirÃ di assistere agli eventi sportivi per un anno, sarÃ anche multato in forza dell'ordinanza del Sindaco che vieta di portare al seguito, nell'area dello stadio durante gli eventi sportivi, bottiglie, bicchieri o contenitori di vetro.