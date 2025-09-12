Molise, sanità in rete: Lilt Isernia e Fondazione Neuromed insieme per la gestione integrata del paziente oncologico

Oncologia in Molise, Vincenzo Niro: "Giornata importante per la gestione integrata, Lilt e Fondazione Neuromed protagonisti"



"Il plauso di tutta la comunitá molisana va oggi alla Lilt Isernia che, in collaborazione con la Fondazione Neuromed, ha promosso un convegno che mette a confronto strutture, medici e ricercatori che lavorano a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro, ma quei km a volte 'pesano' enormemente in termini di cure e sicurezze per i cittadini utenti.

"Altissime specialità allo stesso tavolo nella medesima branca della medicina, l’oncologia: non è mai successo finora alle nostre latitudini, è una giornata storica perchè la rete oggi si completa per migliorare le cure nel metodo e nei tempi".

Cosí il sottosegretario alla Presidenza della giunta regionale del Molise, Vincenzo Niro, intervenuto questa mattina, delegato dal presidente Roberti, al convegno che ha aperto nuove prospettive e collaborazioni nella 'Gestione integrata del paziente oncologico in Molise".

Accolto al Parco Scientifico e Tecnologico del Neuromed dal presidente della Fondazione e coordinatore regionale Lilt Mario Pietracupa, e dalla ricercatrice e presidente Lilt Isernia Alba Di Pardo, Niro ha aggiunto: "Bello constatare che nella realizzazione dell'incontro ci sia la collaborazione di tutti. Si chiama concertazione che è sinonimo di accordo, una sorta di preparazione collettiva come quella di un'orchestra pronta all'esecuzione di un brano. Il risultato che se ne ottiene può essere straordinario.

"Iniziative di questo livello danno un grosso contributo all'attività di ciascuno di noi, nella speranza che la ricerca possa progredire e, un giorno, chissà, debellare questi gravi mali che affliggono l’umanità, oggi come ieri tra le principali cause di morte.

"La mia presenza qui vuole essere concreta, al fine di riportare al tavolo della politica i risultati di un confronto completo e complesso, con l’assunzione dell’impegno di intervenire con la Regione ancora più attivamente a sostegno della ricerca e dell’integrazione tra i vari presidi sanitari di cui la regione dispone. Facciamo in modo che emergano queste eccellenze e che la sanità regionale sia finalmente in grado di offrire certezze di cui parlare con orgoglio" ha concluso Vincenzo Niro.