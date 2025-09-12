Comuni ATS di Agnone ricorrono al TAR contro il Piano Sociale Regionale

Non sarÃ solo Agnone a ricorrere al TAR Molise contro il nuovo Piano Sociale Regionale 2025-2027 e il Piano di contrasto alla povertÃ , approvato dal Consiglio Regionale lo scorso 3 giugno. Tutti i 12 Comuni che fanno parte dellâ€™Ambito Territoriale Sociale (ATS) di Agnone hanno infatti deciso, congiuntamente, di opporsi alla riorganizzazione prevista dal Piano.

La contestazione riguarda soprattutto la riduzione degli ATS dagli attuali 7 a soli 3, con lâ€™accorpamento di Agnone e degli altri paesi dellâ€™ATS allâ€™Ambito di Isernia. Una scelta che, secondo i sindaci, Â«snatura il modello dei servizi sociali di prossimitÃ , riduce lâ€™autonomia dei territori montani e mette a rischio la tutela delle fasce piÃ¹ fragili della popolazioneÂ».

Il sindaco di Agnone, Daniele Saia, in qualitÃ di ente capofila, Ã¨ stato autorizzato ad agire in rappresentanza di tutti i Comuni coinvolti. Il ricorso sarÃ affidato agli avvocati Michele Sansone e Stefano Scarano, con un incarico complessivo di circa 3.950 euro.

La decisione Ã¨ stata presa per garantire che le comunitÃ dellâ€™Alto Molise non vengano penalizzate da unâ€™organizzazione dei servizi sociali considerata Â«troppo centralizzata e poco attenta alle specificitÃ territorialiÂ».

La Giunta comunale di Agnone ha dichiarato il provvedimento immediatamente eseguibile, in modo da avviare senza ritardi la difesa degli interessi di tutti i dodici Comuni dellâ€™ATS.