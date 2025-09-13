Benvenuto Vincenzo Piccirilli, gioia delle famiglie Di Pietro e Piccirilli!

Fiocco Azzurro!

Ieri pomeriggio, 12 settembre, presso lâ€™Ospedale Santo Spirito di Pescara, Ã¨ nato Vincenzo Piccirilli.

La mamma Cinzia Di Pietro e il papÃ Giovanni, felicissimi per il terzo arrivo, lo accolgono con immenso amore: il piccolo Vincenzo sarÃ il nuovo compagno di giochi delle sorelline Alice (5 anni) ed Elisa (2 anni).

Un augurio speciale e tanto affetto dai nonni paterni Vincenzo e Pia, dai nonni materni Rosa e Giuliano, dagli zii e da tutta la famiglia.

