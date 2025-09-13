Campomarino, concluso il monitoraggio del nido di Caretta caretta: un solo piccolo nato

Si Ã¨ concluso oggi il monitoraggio del nido di tartaruga marina Caretta caretta individuato a Campomarino lo scorso luglio. A sei giorni di distanza dallâ€™emersione dellâ€™unico nidiaceo â€“ la piccola tartaruga che aveva regalato un momento di gioia e speranza a volontari e cittadini â€“ il Centro Studi Cetacei di Pescara ha effettuato una nuova e completa ispezione del sito.



Lâ€™analisi ha confermato lâ€™assenza di ulteriori schiuse: circa la metÃ delle uova Ã¨ risultata non fertile, mentre le restanti presentavano embrioni parzialmente sviluppati, verosimilmente fermatisi nello sviluppo a causa delle forti mareggiate di agosto, che avevano allagato il nido nelle prime settimane di incubazione. Molte uova hanno inoltre mostrato segni di alterazione e un diffuso ammuffimento. Campioni sono stati raccolti per i dovuti approfondimenti, ma il monitoraggio sul tratto di costa molisano puÃ² dirsi concluso.

Ora lâ€™attenzione dei volontari si sposta sugli altri nidi in monitoraggio a Pescara e Pineto, con la speranza di esiti piÃ¹ positivi. Â«Ringraziamo di cuore i volontari delle Guardie Ambientali dâ€™Italia ODV â€“ Sezione Provinciale di Termoli â€“ per la presenza costante e instancabile a protezione del sitoÂ» sottolinea il Centro Cetacei di Pescara. Â«Un ringraziamento speciale va anche ai cittadini e ai turisti che, in queste settimane, ci hanno sostenuto con interesse, affetto e caloreÂ».

Il nido di Campomarino, pur con un esito limitato, rappresenta un tassello importante nella conoscenza e nella tutela della Caretta caretta lungo le coste molisane. Ogni nuova nidificazione conferma il ruolo crescente di questo tratto di litorale come habitat potenziale per la specie, e rende ancora piÃ¹ prezioso lâ€™impegno collettivo nella sua protezione.