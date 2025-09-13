Notte di violenza ad Agnone, 38enne gravemente ferito in terapia intensiva.

Intorno allâ€™una di questa mattina si Ã¨ verificato un grave episodio di violenza ad Agnone. Ad avere la peggio Ã¨ stato un uomo di 38 anni che ha riportato ferite gravi

Il giovane, soccorso immediatamente, Ã¨ stato dapprima condotto allâ€™ospedale Caracciolo di Agnone, quindi trasferito al Veneziale di Isernia e infine al Neuromed di Pozzilli, dove si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva.

Le sue condizioni sono gravi e la prognosi resta riservata. Sulla dinamica dellâ€™accaduto sta indagando La Polizia che al momento mantiene il massimo riserbo in attesa di chiarire le circostanze dell'accaduto.