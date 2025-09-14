Fanelli PD: Rete Ospedaliera, privatizzazione mascherata

Di fronte alla beffa dell'aumento punitivo dell'Irpef per i cittadini molisani a fronte dello storico disavanzo della sanitÃ molisana, ci troviamo di fronte a un bivio cruciale per il futuro di un settore che non trova pace e regole certe. La Regione Molise ha trasmesso ai Ministeri competenti la proposta di riorganizzazione della rete ospedaliera per il triennio 2025-2027. L'obiettivo dichiarato Ã¨ costruire un sistema sanitario piÃ¹ efficiente e ridurre la mobilitÃ passiva, che ogni anno costa circa 70 milioni di euro.

Quella che ci Ã¨ stata presentata come una "riorganizzazione" efficiente Ã¨, in realtÃ , l'ennesimo piano di smantellamento programmato, un atto di resa che tradisce i cittadini e penalizza l'intera rete ospedaliera pubblica per favorire il privato.

La riorganizzazione della rete ospedaliera molisana, firmata dal commissario Bonamico, non Ã¨ un piano di rilancio, ma una resa. Con il pretesto di ridurre la mobilitÃ passiva, che pure rappresenta un problema, si sta svendendo la sanitÃ pubblica a una logica di mercato che penalizza i cittadini e il territorio.

Questa non Ã¨ una riorganizzazione, ma una vera e propria privatizzazione mascherata. La Regione, invece di investire sul proprio patrimonio, si affida a un "comodato trentennale" per trasferire il Cardarelli nell'ex Cattolica. Si spacciano per geniali "investimenti" da 30-35 milioni di euro, ma si evitano i necessari lavori di adeguamento da 70 milioni. Ãˆ un affare solo per chi guadagna, e non certo per chi ne ha bisogno. Dobbiamo essere chiari e onesti: questa riforma non mira a curare il Molise, ma a disperdere il patrimonio sanitario. Il piano si fonda su un modello che definirei "hub & spoke", ma con una logica perversa. Mentre il Cardarelli di Campobasso viene promosso sulla carta a DEA di II livello, il suo stesso trasferimento in comodato trentennale nell'ex Cattolica, oggi Responsible Research Hospital (RRH), Ã¨ una mossa che mina alle fondamenta la nostra sanitÃ pubblica. Stiamo cedendo il cuore pulsante del nostro sistema a un privato, con il pretesto di risparmiare sui costi di adeguamento. Si presenta come un investimento, ma Ã¨ un'alienazione. Allo stesso tempo, si svuotano i nostri ospedali pubblici delle specialistiche piÃ¹ redditizie. La Cardiochirurgia e la Neurochirurgia non saranno piÃ¹ patrimonio del pubblico, ma saranno affidate al RRH e al Neuromed. Le strutture di Villa Esther e Villa Maria rafforzano invece l'offerta in ortopedia, geriatria e medicina generale.

Questa non Ã¨ integrazione, Ã¨ una delegittimazione del nostro sistema pubblico, costretto a dipendere sempre piÃ¹ dal contributo dei privati accreditati. Ma la parte piÃ¹ grave di questa riforma sono i tagli brutali che colpiscono direttamente i cittadini e i presidi territoriali.

Guardie Mediche: Si propone una riduzione delle postazioni di continuitÃ assistenziale da 43 a 13. Questa Ã¨ una misura scellerata. Non Ã¨ "razionalizzazione", Ã¨ una condanna per le aree interne e le zone rurali. Si lascia la popolazione, in particolare gli anziani, senza un presidio essenziale, mettendo a rischio la vita delle persone in caso di emergenza notturna.

Agnone declassata: L'ospedale "Caracciolo" viene brutalmente declassato a un semplice ospedale di comunitÃ , con appena 20 posti letto. L'argomento della sua bassa produttivitÃ e dei costi non puÃ² giustificare l'abbandono di una vasta area disagiata. Un ospedale non Ã¨ un'azienda, ma un servizio per la comunitÃ .

Isernia a rischio: Il "Veneziale" di Isernia viene relegato a spoke, con la sua emodinamica definita "sottosoglia" e a rischio di chiusura. Questo significa privare un'intera provincia di un servizio cardiologico fondamentale, costringendo i pazienti a spostarsi per decine di chilometri.

Questa riforma Ã¨ un piano scellerato che ci porta indietro nel tempo. Si parla di un sistema piÃ¹ efficiente, ma si ignorano le vere esigenze dei cittadini. Si sacrificano i nostri ospedali e i nostri servizi per un presunto guadagno economico, ma il costo umano sarÃ altissimo.

Per questo motivo non possiamo accettare questa proposta. Ci opporremo con forza, in aula e in ogni sede istituzionale, e chiedo a tutti coloro che credono nella sanitÃ pubblica di unirsi in una rivendicazione universale senza primogeniture politiche.

Come capogruppo sentendo i colleghi, chiederemo di avviare una mobilitazione a partire dalla convocazione in audizione dei soggetti utili (non solo i Commissari, ma i vertici Asrem e Regione, nonchÃ© chi Ã¨ informato dei numeri del disavanzo sanitario). Lo faremo da martedÃ¬ 16 settembre, quando finalmente riprenderanno le sedute del Consiglio regionale con molti punti riguardanti la rete ictus che, secondo notizie stampa, avrebbe ricevuto il disco verde anche dalla direzione sanitaria dell'Asrem.

E lo faremo in ogni sede. Se serve, anche dei tribunali, cosÃ¬ come ha fatto De Luca in Campania. E chiederemo a Roberti e alla sua maggioranza, a Della Porta e gli altri parlamentari che cosa ne pensano. Assessori e Consiglieri eletti anche con i voti di Agnone, dichiarando di difendere l'ospedale Caracciolo, ora cosa faranno? Spero che si uniscano a noi, ma ne dubito visto che finora Ã¨ valsa solo la regola della 'filiera prona' ai voleri romani.

Tocca quindi a noi. Con partiti (il mio, il Partito Democratico, sono certa si mobiliterÃ ), associazioni, sindacati, comitati. Dobbiamo lottare per una sanitÃ che sia un diritto e non un privilegio, una sanitÃ che serva tutti i molisani, senza distinzioni e senza compromessi. Una sanitÃ pubblica efficiente che non impoverisca cittadini e imprese, una sanitÃ universale, utile, sana, sostenibile.





Campobasso, 14 settembre 2025