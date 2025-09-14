Molise, sempre meno studenti: in 20 anni persi 17mila alunni, scuole giÃ¹ a 45 ma crescono i docenti

Ancora in calo i numeri della scuola in Molise. Nel 2005 in regione c'erano 50mila alunni, alle lezioni che iniziano domani invece ce ne saranno poco piÃ¹ di 33mila.In 20 anni dunque la regione ha perso quasi 17mila alunni. Rispetto allo scorso anno scolastico - secondo i dati contenuti nel report pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale - c'Ã¨ un calo di 493 studenti: all'inizio delle lezioni, nel settembre di un anno fa, gli alunni erano 33.689, oggi sono 33.196.

Le istituzioni scolastiche scendono da 51 a 45, le classi da 2.031 a 2.012. L'unico dato positivo riguarda i docenti che, dopo l'aumento giÃ registrato lo scorso anno, crescono anche stavolta: in questo anno scolastico saranno 5.406 rispetto ai 5.175 di un anno fa.