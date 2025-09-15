Prima campanella in Molise: gli auguri di Roberti, Pallante agli studenti”

Nel suo messaggio di augurio, il presidente della Regione Francesco Roberti ha sottolineato il valore della scuola come “cuore pulsante della comunità” e ha invitato studenti, docenti, personale ATA e famiglie ad affrontare il nuovo anno con entusiasmo, collaborazione e spirito di pace.“

Roberti: "Con l’avvio del nuovo anno scolastico, rivolgo il mio più sincero augurio di buon lavoro al corpo docente, agli alunni, al personale ATA e alle famiglie – si legge nel messaggio del presidente della Regione Francesco Roberti – La scuola rappresenta un momento di crescita, il cuore pulsante della nostra comunità: è il luogo in cui si formano le coscienze, si coltivano i talenti e si costruisce il futuro di ognuno. Agli alunni dico di affrontare ogni giornata con entusiasmo e curiosità, perché nello studio troverete non solo conoscenze, ma anche gli strumenti per diventare cittadini consapevoli e responsabili. Agli insegnanti, ai dirigenti e a tutto il personale va il mio ringraziamento per la dedizione con cui accompagnate le nuove generazioni lungo un percorso tanto impegnativo quanto prezioso. Alle famiglie rivolgo un pensiero speciale: la vostra collaborazione con la scuola è fondamentale per sostenere i giovani e rafforzare i valori della comunità. In questo particolare momento, ognuno di noi deve sentirsi impegnato nell’essere costruttore di pace, dimostrando amicizia, affetto e collaborazione, tra tutti i protagonisti del mondo scolastico. Con l’augurio che questo nuovo cammino sia ricco di soddisfazioni, di scoperte e di speranza, buon anno scolastico 2025/2026 a tutti. ’Non scholae sed vitae discimus’”.

Il presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante ha ricordato il ruolo centrale delle istituzioni e dei servizi collegati alla scuola, definendola “attore sociale e promotore dei principi di libertà, giustizia e democrazia”, rivolgendosi agli studenti come futuri protagonisti della società.

“La ripresa delle lezioni – scrive nel suo messaggio il presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante – rappresenta per tutta la comunità regionale una nuova entusiasmante fase dell’anno che vede impegnati non solo gli alunni, gli insegnanti e le famiglie, ma anche i tanti operatori dei diversi servizi scolastici, a cominciare dai trasporti o per arrivare alle mense e alla sanità. Le istituzioni di ogni ordine e grado, quindi, sono impegnate nel facilitare, supportare e assistere il mondo della scuola per consentirgli di svolgere pienamente quel ruolo primario di attore sociale, di generatore e propagatore di cultura e conoscenza, oltre che di promotore dei principi di libertà, giustizia e democrazia su cui si basa il nostro patto sociale. La formazione delle ragazze e dei ragazzi che domani rientreranno nelle classi, le stesse donne e gli stessi uomini che fra qualche anno scriveranno le prossime pagine del grande libro della storia della nostra civiltà è una responsabilità che deve appartenere ad ogni cittadino e in generale tutto il sistema istituzionale repubblicano. A nome dell’intero Consiglio regionale, dunque, rivolgo ad ogni studente, ai genitori e a tutto il corpo docente gli auguri di un anno di formazione sereno e proficuo”.