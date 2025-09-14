Olympia travolgente al Civitelle: 5-2 al Boiano, Brunetti show



Grande vittoria per i ragazzi di mister Farrocco che, davanti al pubblico caldo dello stadio Civitelle di Agnone, hanno battuto con autoritÃ il Boiano per 5-2 nella seconda giornata di andata del campionato di Eccellenza molisana. Sicuramente va un grande applauso al mister, la mano dellâ€™allenatore oggi si Ã¨ vista eccome, squadra compatta e con idee chiare

Eppure la gara non era iniziata nel migliore dei modi per lâ€™Olympia: dopo appena cinque minuti, infatti, gli ospiti hanno sorpreso tutti trovando il vantaggio. Ma i giovani leoni non si sono scomposti e hanno reagito con carattere e determinazione. A firmare il pareggio ci ha pensato il portoghese Cardoso, finalizzando una splendida azione corale.

Sul finire della prima frazione ci ha pensato Lucio Brunetti a ribaltare il risultato, siglando il 2-1 con un gran gol che ha fatto esplodere la tribuna.

Nella ripresa Ã¨ arrivato il tris grazie a Darko, freddissimo dal dischetto, prima che Mancini calasse il poker approfittando di una disattenzione difensiva avversaria. A chiudere il festival del gol ci ha pensato ancora una volta Brunetti, autentico mattatore di giornata, con una splendida conclusione che ha fissato il punteggio sul 5-2.

Il Boiano, mai domo, ha provato a restare in partita, ma lâ€™Olympia ha dimostrato soliditÃ e qualitÃ , meritandosi una vittoria netta e convincente. Grande festa sugli spalti, con un pubblico numeroso che ha sostenuto la squadra dal primo allâ€™ultimo minuto.

Ora testa alla terza giornata: sabato trasferta ad Alife, con lâ€™obiettivo di dare continuitÃ a questo brillante avvio di stagione.

Intanto la societÃ ricorda che domani prenderanno il via le attivitÃ del settore giovanile con la scuola calcio: Piccoli Amici, Primi Calci e Pulcini, mentre martedÃ¬ toccherÃ ad Esordienti e Giovanissimi.