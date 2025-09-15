Partecipa a Alto Molise

Giubilei Regionali presso la Basilica dellâ€™Addolorata

BASILICA MINORE DELLâ€™ADDOLORATA DI CASTELPETROSO (IS) PATRONA DEL MOLISE
La Basilica Minore dellâ€™Addolorata di Castelpetroso, cuore della devozione mariana in Molise, accoglierÃ  nel mese di settembre altri due importanti appuntamenti giubilari, momenti di preghiera e riflessione che uniranno comunitÃ  ecclesiali, e fedeli.

 

Dopo il Giubileo Regionale degli Operatori di Giustizia, la Basilica sarÃ  nuovamente al centro della vita spirituale del Molise con due ulteriori celebrazioni:

 

  • MartedÃ¬ 16 settembre 2025, ore 18,30 â€“ Giubileo di Tutti i Fedeli
    Un momento di incontro e di fede che abbraccerÃ  lâ€™intero popolo di Dio, chiamato a vivere lâ€™esperienza giubilare come cammino di conversione e rinnovamento interiore.

 

  • Sabato 20 settembre 2025, ore 10.30 â€“ Giubileo di Sacerdoti, Religiosi, Religiose e Seminaristi
    Una giornata dedicata a quanti hanno consacrato la propria vita al servizio del Vangelo e della Chiesa, occasione di fraternitÃ  e di rinnovata fedeltÃ  alla missione.

 

 

I due appuntamenti giubilari, che si svolgeranno nella suggestiva cornice della Basilica dellâ€™Addolorata, intendono sottolineare come il cammino spirituale del Giubileo coinvolga lâ€™intera comunitÃ : fedeli, sacerdoti e religiosi.

Un unico filo conduttore lega queste giornate: la centralitÃ  della fede, che illumina lâ€™agire umano, favorisce la coesione sociale e sostiene il servizio al bene comune, nel segno della devozione mariana e della comunione ecclesiale.

 

 

