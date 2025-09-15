Agnone, Saia tra i banchi: il sindaco celebra l’inizio dell’anno scolastico

Questa mattina ad Agnone la campanella ha segnato il ritorno tra i banchi per studenti, docenti e personale scolastico. Un avvio d’anno che ha avuto un valore speciale: la riapertura del polo di Maiella è stata infatti accompagnata dall’inaugurazione ufficiale del nuovo parco giochi dedicato ai bambini.

Nel corso della cerimonia, il sindaco di Agnone, Daniele Saia, ha voluto sottolineare l’importanza di valorizzare non solo le criticità, ma anche i momenti positivi della comunità:

“Oltre a lottare per le cose che non vanno, è giusto parlare anche di cose belle”.

Il primo cittadino si è rivolto in particolare agli studenti, indicando l’impegno come la bussola che deve guidarli lungo l’anno scolastico:

“Il sapere è lo strumento più potente a nostra disposizione per affrontare la complessità del mondo che ci circonda, fatto purtroppo anche di disinformazione e superficialità. Le notizie false corrono veloci sui social e rischiano di manipolare pensieri e aspettative. Per questo invito i ragazzi a non fermarsi mai all’apparenza, ma a indagare a fondo le sfaccettature della nostra società, della nostra storia e del nostro progresso”.

Infine, il sindaco Saia ha rivolto un augurio a tutta la comunità scolastica: