Parto senza dolore: al Cardarelli eseguite 100 epidurali dal 1° gennaio 2025

Il Presidio Ospedaliero ‘Cardarelli’ di Campobasso festeggia un importante traguardo nel campo del partoanalgesia: sono state eseguite 100 epidurali dal 1° gennaio 2025. Questo risultato segna un passo significativo verso la normalizzazione del parto indolore in Molise, offrendo alle future mamme un'opzione sicura e efficace per vivere l'esperienza della nascita con maggiore serenità. La partoanalgesia epidurale è una tecnica che permette di alleviare il dolore del travaglio, riducendo le contrazioni senza interferire con la progressione del parto.

Nonostante sia una procedura consolidata e ampiamente diffusa a livello internazionale, la sua disponibilità e adozione in Italia variano ancora molto da regione a regione. Per questo, il raggiungimento di 100 epidurali senza alcuna complicanza in pochi mesi è un dato che sottolinea l'impegno e la professionalità del personale sanitario del Cardarelli. Il successo di questa procedura, eseguita in massina sicurezza per madre e bambino, è frutto della collaborazione tra le équipe di Anestesia e Rianimazione diretta dal dott. Vincenzo Cuzzone e di Ostetricia e Ginecologia guidata dal dott. Franco Doganiero. Su 430 bambini nati da inizio anno al Cardarelli, ben 100 mamme hanno scelto di ricorrere all'analgesia epidurale, a testimonianza di una crescente consapevolezza e richiesta da parte delle donne.

La totale assenza di complicanze registrata finora conferma l'alta qualità del servizio offerto e la competenza degli specialisti. “Parliamo di un servizio attivo 24 ore su 24 e completamente gratuito – hanno commentato il dott. Cuzzone ed il dott. Doganiero – Il traguardo tagliato non è solo un numero, ma rappresenta la possibilità concreta per molte donne di affrontare il parto in modo più sereno e consapevole, trasformando il dolore in un'esperienza più gestibile. È un successo che riflette l'eccellenza e la dedizione del personale sanitario del Cardarelli e segna un passo avanti per l'intera sanità molisana”