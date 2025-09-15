Responsible S.p.A. smentisce: “Nessuna trattativa di vendita in corso. Diffida contro voci infondate”

Campobasso, 15 settembre 2025 - In merito alle notizie recentemente circolate su alcuni organi di stampa e sui social network, Responsible S.p.A. precisa con la massima chiarezza che non è in atto alcuna trattativa di vendita né vi è alcuna intenzione di alienare l’azienda.

Tali indiscrezioni, prive di qualunque fondamento, rischiano di generare confusione e di ledere l’immagine e la reputazione della Società.

Responsible S.p.A. respinge pertanto con fermezza ogni ipotesi di cessione e conferma la propria volontà di proseguire con determinazione i progetti in corso, a beneficio del territorio.

La Società diffida formalmente chiunque dal diffondere notizie non veritiere, allarmistiche o non preventivamente autorizzate, riservandosi di tutelare in ogni sede il proprio buon nome e gli interessi aziendali.

Responsible S.p.A. ribadisce che ogni voce diversa dalle presenti dichiarazioni non rappresenta in alcun modo la posizione ufficiale della Società.