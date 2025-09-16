All'Argentino di Agnone Assemblea il 18 settembre per salvare lâ€™ospedale. Greco: sanitÃ  pubblica sotto attacco

Riteniamo fondamentale fare fronte comune per difendere un presidio sanitario strategico per tutto il territorio molisano. L'ospedale di Agnone rappresenta un punto di riferimento essenziale per le comunitÃ dell'Alto Molise e delle aree interne, e non possiamo permettere che venga smantellato o depotenziato come riportato nel Pos 2025-2027.

La sanitÃ pubblica Ã¨ sotto attacco e i cittadini delle aree periferiche rischiano di essere lasciati senza servizi essenziali. Per questo motivo abbiamo deciso di promuovere un momento di confronto aperto e trasparente con la cittadinanza, i sindaci e tutte le autoritÃ del territorio.

L'appuntamento Ã¨ fissato per giovedÃ¬ 18 settembre alle ore 17 presso il Teatro Italo Argentino di Agnone. Insieme ai colleghi, Angelo Primiani e Massimo Romano, discuteremo delle possibili strategie per salvare questo presidio ospedaliero fondamentale a cavallo tra l'alto Molise e l'Abruzzo.

Invitiamo tutti i sindaci, le autoritÃ locali, le associazioni e i rappresentanti politici del territorio a partecipare attivamente a questo confronto a cui seguiranno altri nelle prossime settimane. La presenza delle istituzioni locali sarÃ determinante per elaborare una strategia comune e efficace.

Dopo gli interventi istituzionali e l'illustrazione del nuovo Pos, apriremo un dibattito con la cittadinanza perchÃ© crediamo fermamente che le decisioni sulla sanitÃ debbano essere prese coinvolgendo direttamente i cittadini che usufruiscono di questi servizi. Non possiamo rimanere inermi di fronte al progressivo smantellamento della sanitÃ territoriale. Ãˆ il momento di unire le forze e di far sentire la nostra voce per garantire il diritto alla salute anche nelle aree interne del Molise.

Vi aspettiamo numerosi giovedÃ¬ 18 settembre. Insieme possiamo fare la differenza.