A Capracotta, un incontro su storia e memoria con lo scrittore Gino Marchitelli

CAPRACOTTA (IS) â€“ La storia, la letteratura e la musica si incontreranno a Capracotta in occasione dell'evento organizzato dall'A.N.P.I. locale, dedicato alla memoria della Liberazione. L'appuntamento Ã¨ per sabato 20 settembre 2025, alle ore 18:00, presso la Casa della Cultura.

Protagonista della serata sarÃ lo scrittore Gino Marchitelli, che presenterÃ alcuni dei suoi libri, opere che combinano ricerche e documenti storici con pagine romanzate. Attraverso il suo lavoro, Marchitelli si propone di far riaffiorare il valore e il coraggio di coloro che, in un periodo storico complesso, hanno messo in gioco la propria vita per liberarsi dal nazi-fascismo.

L'incontro sarÃ moderato dalla dottoressa Elena Agosti e vedrÃ i saluti istituzionali del Sindaco di Capracotta Candido Paglione e l'intervento di Loreto Tizzani, Presidente dell'A.N.P.I. Molise. L'evento, che si svolge in prossimitÃ dell'80Â° anniversario della Liberazione, vedrÃ anche la partecipazione del cantautore Fiorindo Tittaferrante.