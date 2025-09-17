I bambini della parrocchia di Santa Maria della Mercede di Castelpetroso celebrano il Giubileo a Roma con don Salvatore

I bambini della parrocchia di Santa Maria della Mercede di Castelpetroso, che hanno ricevuto il Sacramento della prima comunione lo scorso 29 giugno, domenica, accompagnati dall'instancabile parroco don Salvatore Lombardi, hanno celebrato il loro Giubileo presso la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore in Roma.

Il viaggio è stato organizzato per volontà dei bambini che all'inizio del catechismo avevano manifestato il desiderio di poter attraversare una porta Santa nella capitale e magari partecipare a una

Santa Messa celebrata da Papa Francesco. Con la morte del Santo Padre il loro desiderio non è venuto meno: così è stata scelta la Basilica di Santa Maria Maggiore per potersi raccogliere in un momento di preghiera davanti alla tomba del Papa venuto da lontano.

Il gruppo da Guasto, circa 50 partecipanti tra bambini, genitori e nonni, ha assistito alla Messa solenne celebrata in latino dal giovane Cardinale Rolandas Makrickas, arciprete della Basilica Papale, che al termine della funzione religiosa ha ricevuto don Salvatore e i suoi piccoli in un momento privato.



Un bel segnale di speranza che arriva da questi bambini che grazie alla catechesi hanno costruito negli anni un solido rapporto di amicizia che illumina l'intera comunità, grazie - anche e soprattutto - alla figura di guida spirituale di don Salvatore collante e punto di riferimento per tutta Castelpetroso.




