Olympia Agnonese, presentato lo staff della Scuola Calcio 2025/2026: entusiasmo e professionalità al servizio dei giovani granata

Agnone – Lunedì 15 settembre, presso lo stadio “Civitelle”, i responsabili del settore giovanile Fernando Sica e Giuseppe Verdile hanno dato ufficialmente il via alla stagione sportiva 2025/2026 della Scuola Calcio Olympia Agnonese. Una giornata di festa che ha visto la presentazione dell’intero staff tecnico e delle figure professionali che accompagneranno i ragazzi in un percorso di crescita sportiva, umana e formativa.

Lo staff tecnico

A guidare le varie categorie ci sarà un gruppo di allenatori di esperienza e grande entusiasmo:

Mario Fusaro, tecnico preparato e molto esigente, torna con piacere nella famiglia Olympia. Sarà l’allenatore della Juniores e dei Giovanissimi 2011-2012, oltre che responsabile dell’area tecnica della scuola calcio.

Michele Delli Quadri, veterano e colonna portante del vivaio granata, continuerà a trasmettere passione e valori ai più piccoli. Allenerà gli Esordienti 2013-2014 e sarà responsabile dell’attività di base.

Gabriele Suriano, altro gradito ritorno, lavorerà in tandem con Delli Quadri nella categoria Esordienti, portando entusiasmo e determinazione.

Ferdinando Giordano, giovane professore di Scienze Motorie, innamorato dei colori granata, seguirà i Pulcini 2015-2016, i Primi Calci 2017-2018 e i Piccoli Amici 2019-2020.

Angelo Brunetti, giocatore della prima squadra e già molto apprezzato come tecnico, affiancherà Giordano nelle categorie più giovani. Per lui anche l’ammissione al corso allenatori che inizierà a breve.

Walter Di Tullio, giovane allenatore pieno di entusiasmo, sarà il preparatore dei portieri di tutto il settore giovanile, con l’obiettivo di trasmettere tecnica ed esperienza.

Le figure professionali a supporto

Il settore giovanile Olympia non è solo calcio, ma anche attenzione al benessere e alla crescita completa dei ragazzi. Confermate e nuove collaborazioni arricchiscono lo staff:

Dott. Gianluca Paglione, giovane medico pronto a seguire gli atleti nella loro attività sportiva.

Dott.ssa Francesca Massacesi, psicologa, punto di riferimento costante per i ragazzi e per lo staff.

Dott.ssa Gina Bianco, biologa nutrizionista, da anni al fianco della società per garantire un’alimentazione sana ed equilibrata.

Prof. Nino Perna, fisioterapista di grande esperienza, da oltre 12 anni prezioso collaboratore granata.

Una stagione da vivere insieme

“Il nostro obiettivo – hanno dichiarato i responsabili Sica e Verdile – è offrire ai ragazzi non solo la possibilità di crescere calcisticamente, ma anche di vivere un percorso educativo completo, supportato da professionisti qualificati e con il cuore granata sempre in primo piano.”

Con queste basi solide, l’Olympia Agnonese si prepara a vivere una stagione giovanile ricca di entusiasmo, con la certezza che il futuro granata passa dai sorrisi e dai sogni dei suoi giovani calciatori.