Belmonte del Sannio, cittadinanza onoraria al Cardinale Müller e al professor Capalbo insigne accademico e maestro di generazioni di allievi

Il sindaco e l'amministrazione comunale di

Belmonte del Sannio hanno conferito la cittadinanza onoraria al

cardinale Gerhard Ludwig Muller, figura di riferimento spirituale

e a Fausto Capalbo, insigne accademico e maestro di generazioni di

allievi, nel corso di una cerimonia nella piazza principale del

Comune, alla presenza di autorità civili, religiose e accademiche.

Ai due neo concittadini, subito dopo il rito della firma, sono

state consegnate le simboliche chiavi d'oro della città e

caratteristici doni che simboleggiano la tradizione e la cultura

del territorio.



"Questa scelta rappresenta - si sottolinea nella motivazione

ufficiale - non solo un riconoscimento personale ma un vero e

proprio 'sigillo di gratitudine collettiva' verso due personalità

che, con la loro opera e il loro esempio di vita, hanno

contribuito ad innalzare l'orizzonte umano, spirituale e culturale

della nazione.

Sua Eminenza il Cardinale Muller, teologo di fama internazionale,

attraverso il suo instancabile ministero, ha reso testimonianza di

una fede vissuta con forza, apertura e misericordia, diventando

voce di speranza e punto di riferimento per credenti e non

credenti. La sua azione pastorale, illuminata dalla costante

ricerca del dialogo e della difesa dei più deboli, si inscrive

nel solco delle figure che hanno segnato la storia della Chiesa

Cattolica e della società contemporanea.

Il professor Capalbo, maestro autorevole e raffinato

intellettuale, ha dedicato la sua vita alla nobile missione

dell'insegnamento e della ricerca, contribuendo in modo esemplare

all'avanzamento della conoscenza. Il suo rigore accademico, unito

ad una straordinaria sensibilità umana, ha reso la sua opera un

faro per la cultura e un bene prezioso per la comunità accademica

scientifica e filosofica internazionale".



Per il Sindaco Errico Borrelli, "con questo atto la nostra

comunità si fa custode e testimone di una patrimonio di fede e di

cultura che ci supera e ci eleva. Onoriamo due vite straordinarie

che, con la loro opera, hanno contribuito a migliorare il mondo

che li circonda e che continueranno ad essere punto di riferimento

per le generazioni future".



Dopo la solenne funzione religiosa officiata dal Cardinale Muller,

in occasione dei 300 anni dalla consacrazione della chiesa del SS

Salvatore, e' stata scoperta e benedetta una lapide marmorea.

Nell'occasione, in chiesa è stato affisso un dipinto sacro donato

da Capalbo alla comunità di Belmonte del Sannio.

(ITALPRESS).

mgg/com

17-Set-25 17:02