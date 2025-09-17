Partecipa a Alto Molise

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Belmonte del Sannio, cittadinanza onoraria al Cardinale Müller e al professor Capalbo insigne accademico e maestro di generazioni di allievi

Attualità
Condividi su:

 Il sindaco e l'amministrazione comunale di
Belmonte del Sannio hanno conferito la cittadinanza onoraria al
cardinale Gerhard Ludwig Muller, figura di riferimento spirituale
e a Fausto Capalbo, insigne accademico e maestro di generazioni di
allievi, nel corso di una cerimonia nella piazza principale del
Comune, alla presenza di autorità civili, religiose e accademiche.
Ai due neo concittadini, subito dopo il rito della firma, sono
state consegnate le simboliche chiavi d'oro della città e
caratteristici doni che simboleggiano la tradizione e la cultura
del territorio.


"Questa scelta rappresenta - si sottolinea nella motivazione
ufficiale - non solo un riconoscimento personale ma un vero e
proprio 'sigillo di gratitudine collettiva' verso due personalità
che, con la loro opera e il loro esempio di vita, hanno
contribuito ad innalzare l'orizzonte umano, spirituale e culturale
della nazione.
Sua Eminenza il Cardinale Muller, teologo di fama internazionale,
attraverso il suo instancabile ministero, ha reso testimonianza di
una fede vissuta con forza, apertura e misericordia, diventando
voce di speranza e punto di riferimento per credenti e non
credenti. La sua azione pastorale, illuminata dalla costante
ricerca del dialogo e  della difesa dei più deboli, si inscrive
nel solco delle figure che hanno segnato la storia della Chiesa
Cattolica e della società contemporanea.
Il professor Capalbo, maestro autorevole e raffinato
intellettuale, ha dedicato la sua vita alla nobile missione
dell'insegnamento e della ricerca, contribuendo in modo esemplare
all'avanzamento della conoscenza. Il suo rigore accademico, unito
ad una straordinaria sensibilità umana, ha reso la sua opera un
faro per la cultura e un bene prezioso per la comunità accademica
scientifica e filosofica internazionale".
 

Per il Sindaco Errico Borrelli, "con questo atto la nostra
comunità si fa custode e testimone di una patrimonio di fede e di
cultura che ci supera e ci eleva. Onoriamo due vite straordinarie
che, con la loro opera, hanno contribuito a migliorare il mondo
che li circonda e che continueranno ad essere punto di riferimento
per le generazioni future".

Potrebbe essere un'immagine raffigurante 5 persone


Dopo la solenne funzione religiosa officiata dal Cardinale Muller,
in occasione dei 300 anni dalla consacrazione della chiesa del SS
Salvatore,  e' stata scoperta e benedetta una lapide marmorea.
Nell'occasione, in chiesa è stato affisso un dipinto sacro donato
da Capalbo alla comunità di Belmonte del Sannio.
(ITALPRESS).
mgg/com
17-Set-25 17:02

Condividi su:

Seguici su Facebook