Vastogirardi festeggia i 100 anni di Destina “Sestina” Cea



Un traguardo raro e prezioso: il 16 settembre 1925 nasceva Destina Cea, che tutti a Vastogirardi conoscono e chiamano affettuosamente Sestina. Oggi il paese la celebra per il suo centesimo compleanno, un evento che riempie di orgoglio l’intera comunità.

L’amministrazione comunale la accoglierà in Municipio per consegnarle il Sigillo di Vastogirardi, un premio speciale dedicato alla sua lunga vita. Dopo la cerimonia ufficiale, la festa continuerà in famiglia, circondata dall’affetto dei suoi 4 figli, 6 nipoti e una pronipote.

Sestina è sempre stata una donna di grande spirito e umorismo, esile e riconoscibile per la sua inconfondibile acconciatura “col tuppo”. Ama ballare durante la tradizionale festa degli anziani e raccontare ricordi del passato, regalando a chi l’ascolta momenti di gioia e memoria condivisa.

Un esempio di vitalità e amore per la vita: Vastogirardi applaude e festeggia con orgoglio i 100 anni della sua cara Sestina.