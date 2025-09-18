Castelguidone, il 27 settembre i Jalisse in concerto con il “28 No Tour”

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo del 1997 con “Fiumi di parole”, i Jalisse – Alessandra Drusian e Fabio Ricci – hanno visto la porta dell’Ariston chiudersi per ventotto edizioni consecutive. Invece di scoraggiarsi, il duo ha trasformato queste esclusioni in creatività, dando vita al “28 No Tour”, la tournée del 2025.

Il titolo ironico racconta la loro storia: ogni “no” ricevuto è diventato uno stimolo a portare la musica direttamente al pubblico, lontano dai riflettori ma non dal cuore. Il tour ha già attraversato diverse città italiane e approderà a Castelguidone, sabato 27 settembre alle 21:00, con alcuni brani non ammessi a Sanremo e reinterpretazioni dei loro successi più amati.

Il “28 No Tour” porta la musica al pubblico, raccontando emozioni e storie senza bisogno di un palco prestigioso. Spesso ricordati solo per “Fiumi di parole”, i Jalisse vantano un percorso ricco di progetti discografici, collaborazioni e iniziative sociali. Con questo tour confermano che creatività e determinazione possono trasformare ogni ostacolo in opportunità.