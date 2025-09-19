Trivento, concessioni di contributi a fondo perduto per lâ€™avvio di nuove attivitÃ 

Il Comune di Trivento lancia unâ€™opportunitÃ per chi desidera avviare nuove attivitÃ commerciali, artigianali o agricole sul territorio. Grazie al Fondo Comuni Marginali, sono disponibili contributi a fondo perduto per sostenere le spese di avvio delle imprese e favorire lo sviluppo locale.

Per illustrare dettagli e requisiti, il Comune organizza un incontro pubblico: domenica 21 settembre alle ore 18:30 presso il centro polifunzionale comunale. Informazioni complete, compresi importi, modalitÃ di partecipazione e scadenze, sono disponibili sul sito ufficiale del Comune:https://www.comune.trivento.cb.it/trivento/po/mostra_news.php?id=1076&area=H