Pozzilli, lavoratori ex Unilever: confronto tra Regione, P2P e sindacati, attesa per lo sblocco degli investimenti

Pozzilli â€“ Si Ã¨ svolto il 18 settembre un incontro cruciale tra lâ€™assessore regionale Andrea Di Lucente, i vertici della societÃ P2P S.r.l., le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e Fialc-Cisal) e la RSA di stabilimento per fare il punto sulla situazione dello stabilimento locale e sul programma di investimenti piÃ¹ volte annunciato.

Al centro della discussione i ritardi nellâ€™avvio del piano industriale. La societÃ ha chiarito che Invitalia, lo scorso giugno, ha deliberato la concessione di contributi a fondo perduto e di un finanziamento agevolato. Tuttavia, la comunicazione contiene un errore sugli importi e due condizioni giudicate inaccettabili, sulle quali sono in corso negoziazioni con il MIMIT. P2P ha confermato sia gli importi dellâ€™investimento sia il rapporto con Unilever, che ha ribadito il proprio impegno per il territorio.

Le sigle sindacali hanno sottolineato la necessitÃ di accelerare lâ€™avvio del programma, a tutela dei lavoratori, chiedendo contestualmente la proroga degli strumenti di sostegno fino alla ripresa delle attivitÃ produttive.

Lâ€™assessore Di Lucente ha riaffermato la vicinanza della Regione ai dipendenti e lâ€™urgenza di risolvere rapidamente le criticitÃ con Invitalia, ricordando che al prossimo incontro parteciperÃ anche lâ€™assessore Gianluca Cefaratti per avviare lâ€™iter della proroga della CIGS in deroga.

La societÃ ha inoltre comunicato che il MIMIT Ã¨ pienamente coinvolto e che Ã¨ stato predisposto un calendario di incontri per trovare una soluzione entro il mese. Le parti si incontreranno nuovamente lâ€™8 ottobre per aggiornamenti e decisioni operative.