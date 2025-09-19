Caso Müller, appello di Arcigay Molise a Belmonte del Sannio: “Cittadinanza da revocare, parole offensive per la dignità delle persone”

Lettera Aperta al Consiglio Comunale di Belmonte del Sannio.

Gentili Consigliere e Consiglieri, le parole pronunciate dal cardinale Gerhard Ludwig Müller durante la sua recente visita in Molise hanno suscitato un ampio dibattito all'interno della nostra comunità. Alcune sue affermazioni hanno toccato temi delicati, che meritano di essere affrontati con rispetto e attenzione, poiché riguardano la vita e la dignità di molte persone. Non possiamo dimenticare, ad esempio, episodi drammatici come il recente suicidio di Paolo, un ragazzo della provincia di Latina che per anni ha subito bullismo e discriminazioni. Vicenze come questa ci ricordano quanto le parole e le prese di posizione pubbliche possano incidere profondamente sulla vita delle persone, soprattutto dei più giovani e fragili. In questo contesto, risultano particolarmente gravi e nocive le dichiarazioni del cardinale Müller, che proprio in occasione del conferimento della cittadinanza ha voluto ribadire alcune posizioni pesanti e offensive. Ciò che però preme ulteriormente alla vostra attenzione è il pensiero già espresso nel 2018, ovvero l'inesistenza del concetto di omofobia.

Tali dichiarazioni in nessun caso possono essere compatibili con le motivazioni del conferimento della cittadinanza onoraria. Significherebbe calpestare le nostre vite, le nostre dignità, le nostre sofferenze, gli amici e le amiche che abbiamo perso nel tempo a causa di violenze e suicidi indotti da una società, appunto, omofoba.

Siamo profondamente legati ai valori di fraternità, solidarietà e attenzione agli ultimi che appartengono anche alla tradizione cristiana e che rappresentano un punto di riferimento per la nostra comunità. È proprio a partire da questi valori che riteniamo importante riflettere su come i riconoscimenti simbolici, come la cittadinanza onoraria, possano continuare a rispecchiare principi di dialogo, inclusione e vicinanza concreta a tutti i cittadini.

Per questo motivo rivolgiamo un appello al Consiglio Comunale di Belmonte del Sannio, chiedendo di valutare la revoca della cittadinanza onoraria conferita al cardinale Müller, affinché questo gesto resti in piena sintonia con i valori di coesione e rispetto che ci uniscono come comunità.

Luce Visco, in rappresentanza dell'associazione Arcigay Molise