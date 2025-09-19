Generazione S: l’Olympia Agnonese riparte con il Sassuolo per il terzo anno consecutivo

Agnone – Per il terzo anno consecutivo prende il via il progetto “Generazione S”, l’iniziativa promossa dal Sassuolo Calcio che anche quest’anno vede protagonista la Scuola Calcio Olympia Agnonese.

Un progetto gratuito che la società granata ha voluto fortemente abbracciare, con l’obiettivo di offrire ai giovani calciatori del territorio una concreta opportunità di crescita tecnica e personale.

Il primo appuntamento della stagione sportiva 2025-2026 è fissato per lunedì 22 settembre alle ore 16:30 presso lo stadio “Civitelle” di Agnone. A guidare l’incontro sarà il tecnico Mimmo Di Gesù, figura di spicco del settore giovanile del Sassuolo e responsabile dell’attività di base neroverde.

L’allenamento sarà rivolto alla categoria Giovanissimi 2012-2013, con tre incontri programmati nel corso dell’anno.

La collaborazione con il Sassuolo ha già dato frutti significativi: come confermato dallo stesso Di Gesù ai responsabili del vivaio agnonese, Sica e Verdile, due giovani dell’Olympia si sono già distinti nei raduni precedenti e potrebbero essere selezionati definitivamente.

Un segnale incoraggiante che premia il lavoro della società altomolisana e rafforza il legame con un club di Serie A che investe nei talenti del futuro.

Con rinnovato entusiasmo, l’Olympia Agnonese invita famiglie e appassionati a partecipare numerosi a questa nuova avventura calcistica,