Intervento di protesi dâ€™anca bilaterale simultanea al P.O. Cardarelli di Campobasso

Un nuovo intervento di protesi dâ€™anca bilaterale simultanea alla SC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Cardarelli di Campobasso. L'operazione, condotta dall'Ã©quipe medica guidata dal dott. Giuseppe Melucci, ha coinvolto la signora Maria Pia, di 58 anni.

La paziente, dopo poche ore, Ã¨ stata verticalizzata ed ha mosso, con soddisfazione i primi passi.

Fino a poco tempo fa, interventi di questa complessitÃ venivano eseguiti in due tempi separati, con un lungo periodo di recupero tra una procedura e l'altra. L'adozione di un approccio simultaneo rappresenta un cambiamento significativo, poichÃ© consente di risolvere il problema in una sola sessione chirurgica. Questo non solo riduce i tempi di degenza e i rischi legati a due anestesie, ma accelera anche il percorso riabilitativo, permettendo al paziente di iniziare la fisioterapia per entrambe le anche nello stesso momento.



L'intervento Ã¨ stato eseguito su un paziente affetto da coxartrosi bilaterale severa, una condizione che causa dolore cronico e compromette la capacitÃ di camminare. La tecnica utilizzata, combinata con un'attenta gestione post-operatoria, ha permesso di affrontare il problema in modo completo, offrendo alla 57enne la possibilitÃ di riacquistare una qualitÃ di vita significativamente migliore.